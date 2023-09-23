После войны украинские дроны станут бестселлерами на рынке вооружений, – Буданов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что в мире сейчас есть спрос на украинские беспилотники. После победы Украины в войне со страной-агрессором Россией дроны нашего производства станут бестселлерами на рынке вооружений.

Об этом Буданов сказал в интервью изданию The Drive, опубликованном в пятницу, 22 сентября. Он отметил, что сейчас Украина не может продавать БПЛА, ведь все они необходимы украинским бойцам на фронте.

При этом, как сказал глава ГУР, есть очевидное снижение спроса на российское оружие. Это связано с тем, что весь мир видит, что беспилотники атакуют столицу страны-агрессора Москву. После этого уже мало кто хочет хочет покупать российские системы ПВО.

По России этот факт очень больно бьет, утверждает Буданов.

Как изветсно, июле 2022 года Минцифры совместно с Минобороны, Генштабом ВСУ, Госспецсвязи в рамках платформы UNITED24 объявили первый сбор на Армию дронов. За год сборы на беспилотники для Украины поддерживали доноры из 100 стран – удалось приобрести тысячи БПЛА и обеспечить ими более 200 подразделений.

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Сейчас в пределах Армии дронов 40 беспилотников украинского производства имеют допуск к эксплуатации и уже получают государственные контракты и это только начало, говорил Михаил Федоров, вице-премьер-министр инноваций, развития образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Буданов сказал, что ударами по системам ПВО России во оккупированном Крыму Украина достигает сразу трех целей. В первую очередь, образуются полезные для ВСУ "дыры" в общем охвате противовоздушной обороны оккупантов, истощаются запасы их ракет, а также демонстрируется несостоятельность этой техники РФ.

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