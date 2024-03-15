После войны в Украине планируется увеличить количество пограничников: в правительстве озвучили плановую численность

Правительство Украины одобрило законопроект, устанавливающий новую численность Государственной пограничной службы. Число пограничников будет изменено уже после окончания войны.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он уточнил, что правительство предлагает в течение года со дня прекращения военного положения установить численность пограничников до 75 тыс. человек, из которых не менее 67 тыс. будут военнослужащими.

Предложенный Кабмином проект закона еще нужно принять в Верховной Раде.

Потребность в изменении существующего Закона "О Государственной пограничной службе Украины" объясняют "срочной необходимостью формирования и наращивания боевых резервов пограничной службы в составе Сил обороны и обеспечением готовности Госпогранслужбы в послевоенный период взять под контроль государственную границу в ее международно признанных пределах".

Также Госпогранслужба должна "адекватно реагировать на актуальные и потенциальные угрозы национальной безопасности на государственной границе". Очевидно, подразумеваются новые должности, появившиеся у пограничников не так давно. Сегодня, например,на Запорожском направлении пограничники-аэроразведчики обнаружили вражеских часовых и, заручившись поддержкой побратимов из Сил обороны, уничтожили их дроном-камикадзе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее аэроразведчики из пограничной службы обнаружили гаубицу, склад БК и автомобиль российских оккупантов на левобережье Херсонщины. Прицельными ударами вражеские цели были уничтожены – как это было, смотрите здесь.

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