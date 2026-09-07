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После взрыва была слышна детонация: в оккупированном Крыму зафиксирован мощный пожар

Ольга Ганюкова
War
2 минуты
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Российские оккупационные власти Крыма публично не сообщили подробностей
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В ночь на 7 сентября в оккупированном Крыму прогремели взрывы, после чего на севере Армянска был зафиксирован крупный пожар. По сообщениям местных жителей, перед взрывом в районе города действовали мобильные огневые группы.

Очаг возгорания, по данным спутниковой съемки, расположен на территории складского объекта. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра".

7 сентября в Армянске прогремели взрывы

Как сообщает "Крымский ветер", около 00:45 в Армянске была слышна работа мобильных огневых групп, после чего раздался мощный взрыв.

"Затем слышалась детонация. Куда именно попал снаряд, пока не известно", – говорится в сообщении мониторинговой группы со ссылкой на местного жителя.

После взрыва на севере Армянска возник сильный пожар. Его очаг зафиксировали с помощью спутниковых данных.

Взрывы в Армянске и детонация
Взрывы в Армянске и детонация

Что известно о пожаре

По данным "Крымского ветра", возгорание произошло на территории складов. При этом пока неизвестно, что именно там хранилось.

Информация о точных последствиях взрыва, возможных повреждениях и пострадавших пока не уточнялась.

Российские оккупационные власти Крыма публично не сообщили подробностей происшествия.

Взрывы в Армянске и детонация
Взрывы в Армянске и детонация

Напомним, бойцы спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Group 13" уничтожили вражеский береговой ракетный комплекс "Бастион" во временно оккупированном Крыму. С его помощью оккупанты запускали по украинским городам и населённым пунктам ракеты "Циркон" и "Оникс".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 сентября в оккупированном Крыму зафиксировали пожар возле аэродрома "Гвардейское". Перед этим местные жители услышали в этом районе мощный взрыв, а после – насчитали как минимум семь пожарных машин, мчавшихся в сторону Гвардейского.

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