После взрыва была слышна детонация: в оккупированном Крыму зафиксирован мощный пожар

В ночь на 7 сентября в оккупированном Крыму прогремели взрывы, после чего на севере Армянска был зафиксирован крупный пожар. По сообщениям местных жителей, перед взрывом в районе города действовали мобильные огневые группы.

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Очаг возгорания, по данным спутниковой съемки, расположен на территории складского объекта. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра".

7 сентября в Армянске прогремели взрывы

Как сообщает "Крымский ветер", около 00:45 в Армянске была слышна работа мобильных огневых групп, после чего раздался мощный взрыв.

"Затем слышалась детонация. Куда именно попал снаряд, пока не известно", – говорится в сообщении мониторинговой группы со ссылкой на местного жителя.

После взрыва на севере Армянска возник сильный пожар. Его очаг зафиксировали с помощью спутниковых данных.

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Что известно о пожаре

По данным "Крымского ветра", возгорание произошло на территории складов. При этом пока неизвестно, что именно там хранилось.

Информация о точных последствиях взрыва, возможных повреждениях и пострадавших пока не уточнялась.

Российские оккупационные власти Крыма публично не сообщили подробностей происшествия.

Напомним, бойцы спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Group 13" уничтожили вражеский береговой ракетный комплекс "Бастион" во временно оккупированном Крыму. С его помощью оккупанты запускали по украинским городам и населённым пунктам ракеты "Циркон" и "Оникс".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 сентября в оккупированном Крыму зафиксировали пожар возле аэродрома "Гвардейское". Перед этим местные жители услышали в этом районе мощный взрыв, а после – насчитали как минимум семь пожарных машин, мчавшихся в сторону Гвардейского.

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