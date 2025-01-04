В Национальной гвардии Украины показали, как отразили дерзкий штурм оккупантов, которые выдвинулись в атаку на квадроциклах. "Сафари" стало для российских захватчиков роковым – украинские защитники уничтожили легковую технику врага, а сами штурмовики пополнили ряды "двухсотых" и "трехсотых".

Видео дня

Видео боя опубликовал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. "Последнее "сафари" россиян. Отражение штурма на квадроциклах", – так прокомментировал он кадры.

По словам Пивненко, группа штурмовиков армии РФ планировала заскочить на позиции Сил обороны на квадроциклах.

Однако дерзкий налет врага был остановлен еще на подъезде к окопам украинских воинов.

Уничтожив легковую технику оккупантов, операторы ударных дронов 12-й бригады спецназначения "Азов" приступили к планомерной ликвидации российской пехоты, рассредоточенной по местности.

Гвардейцы "Азова" отбили штурм благодаря разведывательным и ударным дронам.

Результатом стали уничтоженная легковая техника и много вражеских "двухсотых" и "трехсотых", рассказал Пивненко.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки РФ потеряла в войне против Украины 1510 своих оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери страны-агрессора достигли почти 795 тысяч человек.

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