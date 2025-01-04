ВСУ отминусовали 1510 оккупантов, 23 артсистемы и вертолет армии Путина – Генштаб

Украинские воины за сутки снизили численность оккупационной армии РФ на 1510 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения на утро 4 января 2025 достигли почти 795 тыс. человек.

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Также уничтожены более 200 единиц военной техники и вооружений врага, в частности, 23 артсистемы и вертолет. Обновленные данные по потерям России в войне опубликованы Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

Вместе с отминусованными накануне 1510 россиянами общие потери врага составили 794 760 оккупантов.

Интенсивно уничтожалась накануне военная техника и вооружения врага: ликвидированы 232 единицы.

Так, захватчики потеряли два танка (всего этой техники уничтожено уже 9 679 единиц), 23 боевых бронированных машин (20 093), 23 артиллерийские системы (21 578) и один вертолет (331).

Дополнили вчерашние потери врага 107 БпЛА оперативно-тактического уровня (21356), три крылатые ракеты (3006) и 73 единицы автомобильной техники (32843).

РСЗО (1 257), средств ПВО (1 032), самолетов (369), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1) и спецтехники (3 675) российские оккупанты накануне не теряли.

Напомним, накануне, 3 января, в ВМС рассказали, сколько военных объектов РФ уничтожили в 2024 году. Так, поражено было около 50 военных объектов противника. Среди целей – аэродромы, склады боеприпасов, объекты ПВО и т.д.

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