Последний бой принял на Донбассе: на фронте погиб защитник из Волыни. Фото

В борьбе с российскими оккупантами погиб 39-летний Андрей Сливка, защитник из села Растов на Волыни. Воин присоединился к Вооруженным Силам Украины на второй день после начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщили на Facebook-странице Турийского поселкового совета. Он стоял на защите родной страны вместе с собратьями 100-й отдельной бригады территориальной обороны.

22 апреля защитник принял участие в своем последнем бою на Донбассе. В результате этого трагического события в Турийской общине объявлен трехдневный период траура.

У защитника остались супруга с сыном, а также родители и братья.

"39-летним он стал в строй Небесного легиона великого украинского воинства, оставив нам здесь, на Земле, горький щем и глубокую скорбь. Выражаем искренние соболезнования родителям, жене, сыну, братьям, родным и близким по поводу непоправимой потери. Присоединяем свои молитвы за спокойствие души воина", – говорится в сообщении.

Дополнительную информацию о дне и времени прибытия траурного кортежа и проведении похорон в общине сообщат позже.

Ранее сообщалось, что в боях против российской оккупационной армии погиб участник Революции Достоинства Роман Панькевич. Жизнь воина оборвалась в результате минометных обстрелов под Красногоровкой Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, от полученного на Авдеевском направлении ранения скончался военный из Киевщины Андрей Багнюк. Сердце защитника Украины остановилось 21 апреля.

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