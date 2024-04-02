Последний бой принял в районе Орловки: на фронте погиб 19-летний защитник с Одесщины. Фото

К небесному строю украинских Героев присоединился молодой солдат Максим Белошкурский из Белгород-Днестровского Одесской области. Его жизнь оборвалась в боях на Авдеевском направлении фронта.

Защитнику было всего 19 лет. О горькой потере известила районная военная администрация.

Солдат Белошкурский Максим Алексеевич (10.10.2004 г. р.) свой последний бой мужественно принял 27 марта в районе села Орловка Покровского района Донетчины.

Белгород-Днестровская районная военная администрация выразила искренние соболезнования родным и близким защитника.

"Отныне наш земляк болеет за Украину в Вечности. Низкий поклон за подвиг, за мужество и за любовь к родной земле, Максим! Вечная слава и память", – отметили в громаде.

Во вторник, 2 апреля, с солдатом попрощаются и проведут в последний путь в родном Белгород-Днестровском.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях с врагом погиб 22-летний контрактник НГУ Роман Маргаза с Одесщины. Он пропал без вести в начале марта и родные надеялись на чудо, однако бесполезно: защитник был тяжело ранен во время выполнения боевого задания на Донетчине, раны оказались смертельными.

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