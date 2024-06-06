Послу Украины в Германии представили современный комплекс ПВО Skyranger 30. Фото

Посол Украины в Германии Алексей Макеев ознакомился с новым комплексом ПВО Skyranger 30 от машиностроительного концерна Rheinmetall. Дипломат раскрыл все возможности этой системы противовоздушной обороны, особенно акцентировав на борьбе с беспилотниками.

Об этом сообщили в соцсети Х компании Rheinmetall. Комплекс Skyranger 30 был представлен на выставке ILA2024 в Берлине.

"Посол Алексей Макеев узнал исключительные возможности Skyranger, особенно в беспилотной защите", – отметили в сообщении.

В компании добавили, что приобрести систему уже решили Австрия, Венгрия, Германия и Дания.

Skyranger 30 – башенная система противовоздушной обороны малого радиуса действия, впервые представленная в марте 2021 года. Недавно его оборудовали пусковой установкой антидроновых ракет SADM от компании MBDA. Также дополнительно комплекс может быть оснащен пушкой 35x228 KDG или пушкой 30x173 KCE – обе характеризуются скорострельностью, превосходной точностью и боеприпасами воздушного взрыва.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Румынии обсуждают вопрос о возможности помочь Украине с системами противовоздушной обороны, в частности, о передаче Киеву ЗРК Patriot. Решение пока не принято, однако предложение находится на стадии рассмотрения.

– 31 мая Германия объявила о том, что передаст Украине еще одну систему Patriot. Также наше государство получит от ФРГ 500 млн евро помощи.

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