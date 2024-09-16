Посол Корнийчук: наш приоритет в отношениях с Израилем – обмен технологиями

В вопросе сотрудничества и развития отношений с Государством Израиль Украина, прежде всего, заинтересована в обмене технологиями, которые помогут сохранять жизнь мирных граждан и оказывать отпор российской агрессии.

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Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил в интервью изданию Times of Israel.

"Израиль – это относительно небольшое государство с площадью примерно как одна украинская область. Можно обоснованно предположить, что даже если бы Израиль предоставил Украине все необходимое оружие, это не изменило ситуацию на местах. Первостепенное значение имеет то, чтобы мы занимались обменом технологиями", – сказал он.

При этом посол объяснил: "Мы могли бы поделиться и обменяться знаниями с израильской стороной о том, как предотвратить или нейтрализовать ракетные атаки или атаки беспилотников. Это имеет первостепенное значение для нас, учитывая, что Россия попытается разрушить нашу энергетическую систему до наступления зимы. Важно получить как можно больше технологий, чтобы успешно справиться с этой проблемой и обеспечить украинцам постоянное тепло в зимние месяцы".

Вместе с тем Корнийчу отметил, что официальный Киев имеет постоянный запрос к международным партнерам по предоставлению оружия и боеприпасов.

"Наша цель – военная победа. Кажется, что она практически достигнута, особенно ввиду значительных территорий, освобожденных на Харьковщине и Херсонщине. Однако постоянно наблюдалась нехватка боеприпасов и точных ракет большой дальности, а также других необходимых ресурсов для передовых и наступательных операций. Несмотря на последние улучшения эти недостатки сохраняются", – подчеркнул дипломат.

При этом Корнийчук добавил: "Люди – это наш самый большой актив, а не земля. Мы должны рассмотреть ряд вариантов, включая военные действия, а также проводить дипломатические и политические переговоры на местном уровне. Наша цель должна заключаться в том, чтобы спасти как можно больше жизней", – подытожил посол.