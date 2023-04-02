Посол Украины в Германии подверг жесткой критике бывших соратников Шольца за призывы к миру с Путиным

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что очередные призывы немецких политиков к скорейшим переговорам с диктатором Владимиром Путиным выглядят цинично в отношении многочисленных жертв российской агрессии. Он раскритиковал членов Социал-демократической партии и представителей профсоюзов, которые говорят о мире со страной-террористом Россией.

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Макеев подчеркнул, что такие заявления преследуют цель скрыть преступления РФ против Украины. Об этом посол заявил в комментарии информационному агентству DPA.

По его словам, бывшие политики Социал-демократической партии своими заявлениями пытаются снять ответственность России за многочисленные военные преступления в Украине. Макеев отметил, что подобные призывы являются циничными в отношении жертв путинской агрессии.

"Этот призыв к миру не первоапрельская шутка. Это чистый цинизм в отношении многочисленных жертв российской агрессии. Учитывая жестокую российскую агрессивную войну против Украины единственным возможным призывом к миру является: "Господин Путин, немедленно выведите свои войска со всей украинской территории!", – заявил Макеев.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц вспомнил о годовщине освобождения от российских оккупантов города Буча в Киевской области. Он подчеркнул, что зверства, которые совершали россияне в Буче, показали, что означает путинская война против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шольц считает, что война, которую Россия развязала в Украине, затянется на длительное время. Агрессивная война будет продолжаться до тех пор, пока кремлевский диктатор Владимир Путин не поймет, что аннексировать значительную часть украинской территории ему не по силам.

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