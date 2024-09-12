Поспорил на бутылку коньяка: россиянин рассказал, как оказался на войне против Украины и остался без рук. Видео

Один из русских оккупантов рассказал, что пошел на войну, поспорив на бутылку коньяка. В итоге потерял обе руки и признал, что оно того, вероятно, не стоило.

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Подходящее видео опубликовал Telegram-канал Insider. Россиянин отметил, что заключил контракт с министерством обороны.

"Поспорили с другом, возьмут ли меня по контракту. Ну взяли", – сказал оккупант. Он признался, что если бы проиграл спор, то выиграл бы бутылку. Но, похоже, остался и без нее, и без конечностей.

"Ну сейчас-то думаю, что оно того не стоило, спор этот. Без рук остался, инвалидом", – понял военный преступник.

В сети указали на "острый ум" россиянина, который теперь даже рюмку с коньяком не сможет поднять.

"А если бы инвалидом не стал, то типа и нормально. Придурок", "Хороший обмен на фанфурик паленого коньяка", – написали пользователи.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российские власти создают новые "добровольческие отряды" территориальной обороны в попытке ответить на украинское наступление в Курской области. Она решила набрать на шестимесячные контракты около 1600 новобранцев, обещанных научить воевать рядом с регулярными войсками.

– В России безработных заставляют идти на контрактную службу в армию. Фактически россиян заставляют выбирать военную службу как один из немногих доступных вариантов трудоустройства.

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