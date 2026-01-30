'Поставили флаг и оказались в плену': как оккупанты 'захватили' село в Запорожье

Заявление российских оккупантов о якобы захвате села Терноватое в Запорожской области не соответствует действительности. Населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины, а информация о его оккупации является очередной дезинформацией. Силы обороны опровергли эти сообщения после проверки ситуации на месте.

В комментарии РБК-Украина представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что российская сторона распространила ложную информацию о якобы взятии Терноватого. По его словам, факты на месте этого не подтверждают. Событие произошло в ближайшие дни на запорожском направлении.

Волошин подчеркнул, что населенный пункт находится под контролем украинских военных. Он также уточнил, что село находится примерно в полутора десятках километров от линии боевого соприкосновения.

По словам спикера, противник использовал так называемую тактику инфильтрации. Несколько дней назад российская диверсионная группа воспользовалась сложными погодными условиями и пыталась скрытно проникнуть в населенный пункт.

Оккупанты действовали малыми группами и пытались создать впечатление контроля над территорией. В частности, им удалось развернуть флаги и зафиксировать это на видео с беспилотника.

Однако это присутствие было непродолжительным. Уже через короткое время ситуация в селе полностью изменилась.

Что было дальше

Примерно через час после появления диверсионной группы в Терноватом туда зашли Силы обороны Украины. Украинские военные провели разведывательно-поисковые действия без задержки.

В результате часть российской диверсионной группы была уничтожена. Остальных оккупантов взяли в плен с применением наземных роботизированных комплексов.

Таким образом заявления о захвате села оказались постановочными и не имели ничего общего с реальной ситуацией на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал сложной оперативную обстановку на Покровском и Очеретинском направлениях. Только на этих двух отрезках фронта за прошедшую неделю зафиксировано около 400 боевых столкновений с врагом.

