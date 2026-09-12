Постоянные взрывы и паутина из оптоволокна: как выглядит Дружковка, которую оккупанты ежедневно атакуют КАбами. Видео

Украинские военные показали, как выглядит прифронтовый город Дружковка в Донецкой области, который подвергается постоянным обстрелам со стороны России. Из-за атак оккупантов с использованием КАБа город фактически превращен в руины – разрушены дома, инфраструктура, нет ни магазинов, ни аптек.

Видео дня

О ситуации в Дружковке рассказали патрульные полицейские бригады "Хижак", которые защищают город. В небе постоянно гудят беспилотники, а под ногами могут оказаться самодельные взрывные устройства, которые оккупанты сбрасывают с дронов.

Что известно

Город Дружковка в Донецкой области подвергается постоянным обстрелам со стороны российской армии, что приводит к масштабным разрушениям инфраструктуры. Жилые дома россияне уничтожают КАБами, а улицы превращаются в руины.

На видео видно разрушенный город, который оккупанты продолжают обстреливать управляемыми авиабомбами – по 4–5 запусков в течение дня.

Главные истории дня

По обеим сторонам дороги видно много сожженной техники, поля плотно затянуты оптоволокном от российских дронов. В небе над городом постоянно гудят дроны — свои и вражеские.

Кроме того, россияне сбрасывают самодельные взрывные устройства, маскируя их под обычные предметы, поэтому опасность таится не только в небе, но и под ногами.

В городе ещё остались некоторые жители. Однако они в основном прячутся дома и выходят на улицу только в случае крайней необходимости.

"Ни магазинов, ни аптек, ничего нет. Люди боятся, они не выходят из домов, в основном выходят только в случае крайней необходимости", – рассказал военный.

По его словам, пока ещё есть возможность уехать, нужно уезжать, потому что, например, в Константиновке такой возможности уже нет.

"Человека удалось уговорить, он уехал", – рассказал он.

Ситуация в Донецкой области

Украина готовится к нескольким месяцам ожесточенных боев за ключевые города Донецкой области – прежде всего Славянск и Краматорск, которые имеют стратегическое значение для военных целей России. Эта битва станет первым серьезным испытанием для нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого и его обновлённой команды.

Несмотря на активизацию дипломатических контактов, в частности недавний визит американских посланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев, прорыва в переговорах нет, а президент Владимир Зеленский ожидает, что бои продлятся всю зиму.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что заявления высшего руководства РФ о "захвате" Святогорска в Донецкой области оказались очередной выдумкой. Украинские военные полностью контролируют город, а ложные отчеты Кремля вызвали волну критических публикаций среди российских военных пропагандистов. Систематическое искажение реальной ситуации на фронте создает угрозы для самой российской армии.

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