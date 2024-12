Пострадает российская экономика: в ISW рассказали о последствиях больших потерь армии Путина в Украине

В войне против Украины войска России продолжают нести значительные потери в живой силе, чтобы добиться тактических успехов на фронте в западной части Донецкой области. Агрессор теряет примерно 53 военных на каждый квадратный километр захваченной украинской территории, все это оказывает разрушительное влияние на жизнеспособность российской экономики.

Так считают аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По их словам, ограниченный резерв рабочей силы России, вероятно, не сможет поддерживать этот возросший уровень потерь в среднесрочной перспективе.

Потери РФ в Украине

Они привели оценки Министерства обороны Британии, которое, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ, 5 декабря сообщило, что ежедневные потери личного состава ВС РФ в Украине достигли нового исторического максимума. Так, враге терял 1523 солдат в день в ноябре 2024 года.

При этом 28 ноября российские войска впервые потеряли рекордные 2030 захватчиков за один день. А в течение всего прошлого месяца, по оценкам аналитиков, путинская армия потеряла в общем 45 690 военнослужащих убитыми и раненными.

Британское Минобороны отметило, что ноябрь 2024-го стал пятым месяцем подряд, когда российские потери увеличились.

"Мы обнаружили геолокационные доказательства, позволяющие оценить, что российские войска продвигались со скоростью примерно 27,96 кв. км в день и захватили в общем 839 кв. км в Украине и Курской области РФ за ноябрь 2024-го", – подсчитали в ISW.

Ранее там сообщали, что войска Путина понесли возросшие потери в сентябре и октябре 2024 года, а также что российские потери составили 80 110 оккупантов в обмен на примерно 1517 кв. км завоеваний в Украине и на Курщине за эти два месяца.

"Таким образом, российские войска понесли 125 800 потерь в период интенсивных наступательных операций в сентябре, октябре и ноябре 2024 года в обмен на 2356 кв. км завоеваний. Или примерно 53 российских потери на квадратный километр захваченной украинской территории", – оценили в ISW.

Как потери армии повлияли на экономику РФ

Официальные лица США в конце октября 2024 года подсчитали, что текущий уровень вербовки Россией мужчин в армию составляет 25-30 тыс. новобранцев в месяц.

Украинский военный обозреватель Петр Черник 3 декабря заявил, что минобороны России придется увеличить ежемесячные темпы вербовки с 40-42 тыс. до 50 тыс. новобранцев, чтобы, по плану Путина, "захватить оставшуюся часть Донетчины", сохранив текущий уровень потерь. Его заявление предполагает, что Россия могла увеличить свои темпы вербовки в армию в последние недели, хотя она, по-видимому, на тысячи солдат меньше постоянно растущих ежемесячных общих потерь ВС РФ.

"Приверженность Кремля сохранению инициативы на фронте в Украине и продолжению продвижения именно на востоке создала двойственные требования к российскому резерву рабочей силы. Дополнительные усилия по увеличению темпов формирования армии рискуют еще больше дестабилизировать экономику РФ, поскольку страна продолжает бороться с нехваткой внутренней рабочей силы и растущей инфляцией", – говорится в сводке ISW.

По мнению экспертов, россияне могут либо служить в военной форме против Украины, либо работать во внутренней экономике России на войну, но они не могут делать и то, и другое одновременно. Кремль вряд ли сможет в достаточной степени удовлетворить свои потребности в рабочей силе как в армии, так и во внутренней экономике в ближайшем будущем, а дополнительные месяцы интенсифицированных наступательных операций в Украине в 2025 году и далее только еще больше усугубят дилеммы российского ресурсного обеспечения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW оценили, что увеличение Россией расходов на нацбезопасность и оборону в 2025 году потенциально подпитает ее способность продолжать войну против Украины. Это также свидетельствует о тенденции Кремля избегать риска стабильности путинского режима.

В то же время россияне начали испытывать последствия расходов войны на себе: процентные ставки в РФ рекордно велики, национальная валюта близка к своему историческому минимуму, там наблюдается дефицит рабочей силы. Все это чревато банкротством большинства российских предприятий уже в 2025 году.

