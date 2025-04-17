Россия готовится к ударам: Зеленский предупредил украинцев об угрозе накануне и после Пасхи

Президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия может нанести новые удары по Украине накануне Пасхи и сразу после нее. По словам президента, у украинской разведки и спецслужб есть подтвержденная информация о таких угрозах.

Видео дня

Особый риск – для энергетической инфраструктуры, которую враг целенаправленно атакует на протяжении всей войны. Об этом глава государства заявил во время вручения государственных наград энергетикам в четверг, 17 апреля.

"Знаем, к чему готовится Россия. Есть данные от наших спецслужб, от разведки. Сейчас - и накануне Пасхи, и после нее - возможны новые удары России. Мы будем и дальше защищать нашу страну, нашу энергетику. Но эта защита - не только в ракетах ПВО, не только военные ее обеспечивают. Все, кто добросовестно и качественно работает в каждой общине, в каждой нашей области – всем мы благодарны за то, что Украина со светом, Украина восстанавливается", - сказал он.

Зеленский отметил, что уже третью зиму подряд, несмотря на все ракетные удары, страна не погрузилась в масштабный блекаут. Это результат слаженной работы сотен тысяч украинцев – энергетиков, спасателей, ремонтных бригад, работников критической инфраструктуры.

"Уже третью зиму полномасштабной войны всем нам удалось пройти без блекаута, всем вместе. Было сложно, было много угроз, отключений, потерь. Но Украина сохранила свою энергосистему - объединенную, рабочую. И это чрезвычайно важное достижение нашего народа, именно народа. Многие люди, которые защищают энергообъекты, восстанавливают их после ударов, ремонтируют – и даже под обстрелами, – строят то, что нужно для защиты, обеспечивают работу электростанций, сетей – всей нашей энергетики. Сотни тысяч украинцев постарались, чтобы Украина не потеряла энергетику", – добавил он.

Напомним, утром четверга, 17 апреля, российские оккупационные войска совершили атаку на Днепровский район Херсона. Захватчики сбросили взрывное устройство с беспилотника на автомобиль скорой помощи.

Вечером в среду, 16 апреля, российские оккупационные войска массированно атаковали Днепр "Шахедами". В городе раздалась серия взрывов, вспыхнули пожары, известно о трех погибших и 30 пострадавших.

В ночь на 16 апреля Россия атаковала Одессу ударными дронами. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения, вспыхнули пожары.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!