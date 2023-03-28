Пострадали десятки оккупантов: всплыли новые детали мощной ''бавовны'' в Мелитополе

Накануне, 27 марта, во временно оккупированном Мелитополе и близлежащих населенных пунктах Запорожской области обильно цвела "бавовна". Украинские воины нанесли удары по зданиям, где захватчики разместили две казармы и штаб управления "МГБ", а также две ремонтные базы на территории депо в Мелитополе и в поселке Веселое в тридцати километрах от райцентра.

Видео дня

Потери врага измеряются десятками оккупантов. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, его рассказ опубликовало местное издание "Риа Мелитополь".

По его словам, день пошел наперекосяк у захватчиков с самого утра. В первую очередь "бавовна" посетила казармы оккупантов и "штаб МГБ", где как раз проходило совещание.

"Все началось около 8 часов утра, когда начало взрываться что-то на территории нашей технической мелитопольской школы и здания, где раньше находился Запорожский филиал университета. И мы много раз говорили, что на базе этих двух помещений размещены как казармы врага, так и штаб управления их "МГБ". Именно в эти часы там собиралось внутреннее совещание. Что там произошло? Наверное, они не совсем придерживались техники безопасности и оно начало взрываться. Здание спортзала, которое было пристроено к технической школе, полностью разрушено, также местные жители сообщали, что враги из зданий, где они размещали свои казармы, выбегали прямо в нижнем белье и у них была паника", – отметил Федоров.

От казарм и штаба "Бавовнятко" отправилось в городское депо, где посетило ремонтную базу захватчиков.

"Продолжило взрываться что-то на территории нашего мелитопольского ДЕПО, там, где р*шисты разместили уже крайне давно свою ремонтную базу для военной техники. В электромеханическом цехе рухнула крыша и полностью накрыла всю технику, которая находилась на обслуживании и ремонте. И точно эта техника не пригодна для ремонта", – отметил мэр Мелитополя.

В то же время в "Риа Мелитополь" обратили внимание на то, что именно в то утро на совещании руководство депо распорядилось развесить российские флаги на предприятии.

"После прилета от начальства поступило уже другое указание – триколоры убрали", – отметили журналисты.

После депо эстафету "бавовны" приняли городской аэродром и поселок Веселое в 30 км от Мелитополя.

"Третья "бавовна" произошла на территории вблизи мелитопольского аэродрома, где после взрывов еще час стоял дым и что-то продолжало взрываться. И последнее – это в поселке Веселое, которое находится буквально в 30 км от Мелитополя. Там вблизи автомойки также была ремонтная база врагов, на которой они ремонтировали свою военную технику", – заявил Федоров.

Он также опроверг лживые заявления пропагандистов о якобы пострадавших при ударах по учебным зданиям студентах. Ни филиал университета, ни техническая школа не работали на момент начала полномасштабной агрессии РФ. И, учитывая, что захватчики "укрупняют" учебные заведения, объединяя по несколько вузов в один, потому что не могут собрать на оккупированных территориях достаточное количество детей, чтобы заполнить там места, вариант с запуском учебного процесса в неработающих учреждениях исключен полностью.

К тому же свои обвинения пропагандисты не подтвердили ни одним фото или видео.

"Эти взрывы подтверждают только одно: враг прикрывается нашими гражданскими жителями, нашими детьми, размещая в жилых районах свои как военные базы, так и личный состав. Чтобы прикрыться гражданскими", – подчеркнул Федоров.

А вот среди захватчиков потери действительно серьезные.

"По меньшей мере, десятки людей пострадали. Какое-то количество из них доставлено в р*шистские военные госпитали, которые сегодня размещаются на базе захваченных, например, детского санатория в Мелитополе. Четкой цифры, сколько пострадало оккупантов, сегодня нет. Но мы видим, что минимум раз в неделю враг открывает очередной свой военный госпиталь. Это свидетельствует о том, что существующих госпиталей им не хватает", – отметил мэр Мелитополя.

Он также добавил, что россияне регулярно привозят на оккупированную часть Запорожской области медиков из РФ. Только на прошлой неделе было завезено по меньшей мере 300 российских врачей. И в гражданских больницах ни один из них не замечен: все сконцентрированы на лечении "недоденифицированных" захватчиков.

Напомним, накануне стало известно, что в Мелитополе прогремели взрывы у кафе "Джокер" и казарм захватчиков. Местные СМИ отметили, что "бавовна" произошла в здании, где была размещена так называемая "служба государственной безопасности".

Также несколько дней назад в городе партизаны взорвали бывшего полицейского, перешедшего на сторону оккупантов.

По предварительным данным, взрыв произошел в автомобиле местного коллаборанта Сергея Сковирко, во время оккупации города добровольно пошедшего на сотрудничество с россиянами. Предатель у захватчиков стал так называемым "начальником участковых в полиции". Он всегда оставлял свое транспортное средство у пожарной части, потому что боялся, что рано или поздно его заминируют, однако эти меры предосторожности предателю не помогли.

Коллаборант был госпитализирован, информацию о его состоянии оккупанты не разглашали.