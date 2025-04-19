'Поступила директива': почти все семьи старшего офицерского состава ЧФ РФ покинули Севастополь – 'Атеш'

Во временно оккупированном Крыму среди личного состава Черноморского флота РФ наблюдается паника. Еще в начале апреля захватчиками поступила директива от командования о применении дополнительных мер безопасности на военных объектах полуострова.

Видео дня

В связи с этим старший офицерский состав ЧФ РФ вывозит членов семей из Севастополя. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Агенты движения сопротивления рассказали, что почти все семьи старшего офицерского состава Черноморского флота уже покинули Крым. При чем паника наблюдается во всех частях Черноморского флота РФ.

По информации агентов, в бухтах Севастополя проводятся скрытые патрули из резервистов "БАРС" (боевой армейский резерв специальный) в гражданской одежде, усиление охраны и попытки спрятать технику. Кроме того, отменены все выходные дни для оккупантов.

"Похоже, что россияне начали выполнять директиву Украины о прекращении договора о пребывании Черноморского флота РФ в Севастополе. Всего-то и понадобилось несколько успешных ударов по военным судам", – отметили в "Атеш".

Напомним, во временно оккупированном Крыму судостроительная отрасль россиян пребывает в полном упадке после ударов Сил обороны Украины. Теперь заводы служат складами или базами для ремонта подбитой военной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины не дают покоя российским оккупантам в Крыму. Недавно они провели многодневную "ударную кампанию", направленную на "демилитаризацию" российских захватчиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!