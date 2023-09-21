'Постыдные случаи должны прекратиться': в Минздраве рассказали о нововведениях в работе ВЛК. Фото

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 августа "О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины". В Министерстве здравоохранения сейчас работают над его исполнением.

Об этом сообщил глава ведомства Виктор Ляшко. Он акцентировал, что работа МСЭК и ВЛК должна быть улучшена, чтобы поставить точку позорным случаям, которые имеют место в военно-врачебных комиссиях (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Это общая задача для всех. Позорные случаи, когда люди в белых халатах намеренно отмечают неверный диагноз должен прекратиться. Недопустимы ситуации, когда человек, который должен иметь установленную инвалидность, не получает ее, как и наоборот. Каждая такая манипуляция должна получить надлежащую оценку правоохранительных органов. Со своей стороны мы будем этому всячески способствовать. Все без исключений должны работать в правовом поле", – заявил Ляшко.

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По его словам, решение предусматривает ряд инициатив, обсужденных на онлайн-совещании с участием руководства НСЗУ, КТС, представителей областных и Киевской городской военных администраций, членов МСЭК и ВЛК.

"В этом году в Программе медицинских гарантий появился пакет, позволяющий военнообязанным пройти медицинское освидетельствование в гражданском медучреждении. НСЗУ оплачивает предоставление таких услуг больницей, сейчас 484 заведения имеют контракты на эти услуги. Увеличение или уменьшение больниц, проводящих такие медосмотры, определяется военными администрациями Практика реализации пакета показала, что есть необходимость пересмотра спецификации пакета с целью установления четких сроков, а именно: проведение медицинского осмотра по определению пригодности к военной службе – не более 4 рабочих дней, проведение лабораторных исследований – в течение 3 дней, проведение инструментальных исследований – в течение 3 рабочих дней", – добавил Ляшко.

Также он отметил, что важна проверка обоснованности решений МСЭК и ВЛК по установлению инвалидности, признанию непригодности военной службы.

"На национальном уровне будет создана межведомственная рабочая группа по проверке работы МСЭК. Ее представители будут заслушивать отчеты региональных рабочих групп, которые будут проверять все решения по установлению инвалидности, начиная с 24 февраля 2022 года. Для обеспечения объективности такие проверки будут перекрестными, то есть один регион будет проверять работу МСЭК другого", – продолжил министр.

Кроме того, планируется завершение проведения региональных проверок в ноябре. А в декабре будет заслушан рабочий отчёт на центральном уровне. По его результатам будут проведены повторные комиссии или переданы дела в правоохранительные органы.

Вместе с тем Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины разработало соответствующий алгоритм и координирует работу по проверке работы решений ВЛК.

Как сообщал OBOZREVATEL, решение Совета национальной безопасности и обороны о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины существенно снизит коррупционные риски и полностью цифровизирует процедуру для дальнейшего контроля.

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