Зеленский подписал указ о проверке всех решений ВВК с начала войны: что это значит

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в силу решение Совета национальной безопасности и обороны о военно-врачебную экспертизу в Вооруженных силах Украины. Он существенно снизит коррупционные риски и полностью цифровизирует процедуру для ее последующего контроля.

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Об этом сообщили в Офисе президента. Указ, подписанный гарантом, вступает в законную силу с 12 сентября.

Изданное решение предусматривает:

Кабмину в недельный срок – создать министерствами, другими центральными органами исполнительной власти рабочих групп по проверке обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий по установлению инвалидности, признанию непригодности к военной службе, принятых в период действия правового режима военного положения в Украине с 24 февраля 2022 года;

в трехмесячный срок – проверку рабочими группами обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий по установлению инвалидности, признанию непригодности к военной службе;

в двухнедельный срок – проработка вопроса об особенностях пересечения государственной границы гражданами Украины, признанными непригодными (ограниченно пригодными) к военной службе;

в недельный срок – разработать и утвердить план подготовки нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение в условиях военного состояния качества, эффективности, надлежащего уровня сервиса и безбарьерности составляющих военно-врачебной экспертизы в ВСУ, предусмотрев сроки и ответственные за исполнение;

в двухнедельный срок – проработать вопрос по усовершенствованию регулирования вопроса относительно военнослужащих, признанных ограниченно пригодными к военной службе, путем подготовки и внесения в установленном порядке проектов соответствующих нормативно-правовых актов.

Также Зеленский поручил Минздраву, Минобороны, Минцифры и Генштабу ВСУ совместно согласовать и установить проведение указанных медицинских осмотров. Цифровизация также должна проводиться по согласованию всех ведомств, включать в себя все предусмотренные процедуры.

Ведомства должны:

обозначить рациональный маршрут при организации медицинского осмотра допризывников, призывников, военнообязанных в рамках программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

пересмотреть спецификации и условия закупки медицинских услуг по пакету медицинских услуг "Медицинское освидетельствование лиц, организуемое территориальными центрами комплектования и социальной поддержки";

обеспечить обучение личного состава внештатных постоянно действующих военно-врачебных комиссий территориальных центров комплектования и социальной поддержки с целью обеспечения их эффективной работы с электронной системой здравоохранения, а также повышения их информированности об особенностях ВВК.

Напомним, правительство Украины запустило механизм по возвращению мужчин, выехавших за границу после покупки фальшивых справок военно-врачебной комиссии. Юридически это вполне возможно, поэтому впереди все ВВК страны ожидает тщательная проверка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа Кабмин принял решение о введении электронного документооборота во время и после прохождения ВВК. В настоящее время продолжается модернизация военно-врачебных комиссий.

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