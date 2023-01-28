ВСУ ликвидировали еще 800 оккупантов, уничтожено 7 танков: в Генштабе обновили данные о потерях РФ

По состоянию на утро 28 января армия РФ в войне с Украиной лишилась 125 510 военных. Из них 800 были ликвидированы украинскими воинами за последние сутки.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что наибольшие потери противник понес в Донецкой области.

Согласно данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 28 января 2023 года ориентировочно составляют:

- личного состава – 125 510 (+800) человек;

- танков ‒ 3189 (+7) штук;

- боевых бронированных машин – 6344 (+4) штуки;

- артиллерийских систем – 2188 (+8) штук;

- РСЗО – 453 (+1) штуки;

- средств ПВО – 221 (+0) штуку;

- самолетов – 293 (+1) штуки;

- вертолетов – 284 (+1) штуки;

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947 (+6) штук;

- крылатых ракет – 796 (+0) штук;

- кораблей/катеров – 18 (+0) штук;

- автомобильной техники и автоцистерн – 5027 (+26) штук;

- специальной техники – 199 (+0) штук.

Как известно, 24 февраля Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину с целью оккупации территории и свержения украинской власти. Однако украинский народ дал достойный отпор, сорвав первоначальные планы врага.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в течение 26 января украинские воины ликвидировали 850 российских оккупантов. Также россияне лишились на фронте 15 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 11 артиллерийских систем, 7 танков и 6 боевых бронированных машин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!