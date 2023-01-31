Потери России в войне против Украины достигли 127 тыс. человек: за сутки уничтожены 850 оккупантов

По состоянию на утро 31 января армия РФ в войне с Украиной лишилась 127 500 военных. Из них 850 оккупантов было ликвидированы украинскими военными за последние сутки.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что наибольшие потери противник понес в Донецкой области.

Согласно данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 31 января 2023 года ориентировочно составляют:

- личного состава – 127500 (+850) человек;

- танков ‒ 3201 (+0) ед;

- боевых бронированных машин – 6378 (+9) ед;

- артиллерийских систем – 2197 (+1) ед;;

- РСЗО – 54 (+1) ед;

- средств ПВО – 221 (+0) ед;

- самолетов – 293 (+0) ед;

- вертолетов – 284 (+0) ед;

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951 (+4) ед;

- крылатых ракет – 796 (+0) ед;

- кораблей/катеров – 18 (+0) ед;

- автомобильной техники и автоцистерн – 5048 (+7) ед;

- специальной техники – 200 (+1) ед.

Как известно, 24 февраля Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину с целью оккупации территории и свержения украинской власти. Однако украинский народ дал достойный отпор, сорвав первоначальные планы врага.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что течение 29 января украинские воины ликвидировали 490 российских оккупантов. Также россияне потеряли на фронте 4 единицы автомобильной техники и автоцистерн, 1 артиллерийскую систему, 4 танка и 3 боевых бронированных машин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!