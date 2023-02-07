ВСУ ликвидировали за сутки 1030 оккупантов и уничтожили 14 танков: данные Генштаба
Потери оккупационной армии России в войне против Украины достигли 133 тыс. 190 человек. Из них 1030 ликвидированы за минувшие сутки.
Также украинские защитники уничтожили 14 танков и 28 боевых бронемашин противника. Такие данные обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 7 февраля.
Обновленная картина потерь РФ с начала масштабной агрессии против Украины выглядит так:
– 133190 (+1030) человек личного состава,
– 3245 (+14) танков,
– 6443 (+28) боевых бронированных машин,
– 2232 (+1) артиллерийских систем,
– 5107 (+3) единиц автомобильной техники и автоцистерн,
– 208 (+5) единиц специальной техники,
– 461 (+0) РСЗО,
– 227 (+0) средств ПВО,
– 294 (+0) самолета,
– 284 (+0) вертолета,
– 1958 (+0) БПЛА оперативно-тактического уровня,
– 796 (+0) крылатых ракет,
– 18 (+0) кораблей/катеров.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Кремль уже "умоляет" о переговорах Киев. Власти в Москве осознают, что не смогут достичь заявленных целей, поэтому пытаются привлечь "целый пул переговорщиков".
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