Потери могут достичь до миллиона человек: Зеленский объяснил, какой будет цена для России за оккупацию Донбасса

У российского диктатора Владимира Путина пока нет ресурсов для захвата всего Донбасса, а тем более полной оккупации Украины. Чтобы выйти на границы Луганской и Донецкой областей Кремлю нужно положить до 1 млн своих военных.

Даже для главы Кремля это огромная цена. Такое мнение в интервью для подкаста The Rest Is Politics высказал президент Владимир Зеленский, о чем сообщил в своем Telegram.

Москва пытается вытеснить ВСУ с Донбасса переговорами

Украинский президент убежден, что Путин осознает невозможность полной оккупации Украины, однако иногда транслирует партнерам заявления, которые не отражают его реальных намерений.

Также Зеленский добавил, что российская армия несет значительные потери и испытывает недостаток хорошо подготовленных военных, поэтому Кремль ищет вариант развития событий, который можно было бы подать как победу. В частности, Москва пытается достичь вытеснения украинских сил с Донбасса дипломатическими методами, в том числе через контакты с Соединенными Штатами.

"Потому что для полной оккупации Донбасса ему (Путину. – Ред.) пришлось бы пожертвовать от 300 тысяч до 1 миллиона человек – в зависимости от того, на сколько лет они планировали бы эту операцию. Это огромная цена даже для Путина", – сказал президент.

Россия использует паузу для наращивания сил

Вместе с тем глава государства убежден, что руководство РФ осознает, если Украина выведет войска с Донбасса это может привести к расколу внутри нашей страны, ведь значительная часть общества выступит против такого решения.

Поэтому ослабление национального единства, по мнению Зеленского, создаст предпосылки для новой быстрой наступательной операции со стороны России.

"Даже если этого не произойдет, он (Путин. – Ред.) использует дальнейшую паузу, чтобы набрать больше людей, подготовить их, нарастить военно-промышленную базу и добиться снятия санкций. Поэтому прекращение огня в формате "стоим там, где стоим" – это не только наше желание, это также в интересах наших партнеров", – подытожил президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Россия может не остановиться в случае захвата Донбасса. По его словам, следующими целями Кремля могут стать Днепр и Харьков. Президент подчеркнул, что хорошо понимает как психологию, так и реальные военные намерения российского руководства.

Как писал OBOZ.UA, ранее в ISW констатировали, что в войне Украины с Россией наметился "перелом". За последние полгода темпы продвижения оккупационной армии на поле боя существенно сократились. Особенно мизерные "достижения" армия РФ демонстрирует с января этого года.

