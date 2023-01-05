ВСУ ликвидировали за сутки 810 оккупантов, уничтожили вражеские самолет, вертолет и два БПЛА: данные Генштаба
Защитники Украины за прошедшие сутки на фронте ликвидировали 810 российских оккупантов. Также они сожгли несколько танков, самолет, вертолет и беспилотники, которыми враг атаковал населенные пункты или пытался вести воздушную разведку.
Армейская авиация страны-агрессора РФ была уничтожена на востоке. Обновленные данные по потерям захватчиков сообщил Генеральный штаб ВСУ.
В целом с начала вторжения в Украину и на сегодня российские войска больше всего понесли потери личного состава – 109 720 военнослужащих ликвидированы.
Также врага лишили:
– 6108 (+2) боевых бронированных машин;
– 4759 (+14) единиц автомобильной техники и автоцистерн;
‒ 3041 (+3) танка;
– 2051 (+12) артиллерийской системы;
– 1844 (+2) БПЛА оперативно-тактического уровня;
‒ 723 (+0) крылатых ракет;
– 426 (+2) РСЗО;
– 284 (+1) самолетов;
– 271 (+1) вертолета;
‒ 215 (+0) средств ПВО;
– 182 (+1) единиц спецтехники;
‒ 16 (+0) кораблей/катеров.
Напомним: 4 января воины Воздушных сил ВСУ на восточном направлении уничтожили штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 ("Аллигатор") и БПЛА типа "Орлан-10" оккупантов. Такие значительные потери украинские защитники нанесли врагу всего за пять часов.
Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы Нацгвардии за три дня 2023 года самостоятельно и в сотрудничестве с побратимами из других подразделений только на Донетчине уничтожили 12 российских бронемашин пехоты. Также благодаря нацгвардейцам у врага стало меньше автотехники и беспилотников, которые тот использовал для прорыва украинской обороны в регионе.
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