Потери позиций подразделениями Сил обороны не допущены: в Генштабе доложили о ситуации на Харьковщине

Силы обороны продолжают сосредотачивать главные усилия на том, чтоб не допустить продвижения неприятеля в глубину нашей страны. На Харьковском направлении продолжаются бои, но украинские защитники стойко удерживают оборону, не допуская потерь позиций.

С начала суток подразделения украинских войск отразили четыре атаки окупантов в Харьковской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в строительстве 15 мая по состоянию на 23:00.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении с начала суток подразделения наших войск успешно отразили четыре атаки противника на направлениях Пильная – Липцы, Лукянцы – Слобожанское, Пильная – Слобожанское, Муром – Старица. Бои еще продолжаются на направлениях Глубокое – Липцы, Лукьянцы – Слобожанское, Пыльная – Слобожанское, Муром – Старица, Плетеновка – Волчанск. Потери позиций нашими подразделениями не допущены.

Украинские войска продолжают выполнять оборонные и стабилизационные мероприятия в Волчанске и держат ситуацию там под контролем.

Потери захватчиков в Харьковском направлении с начала суток составляют 95 военнослужащих и 27 единиц вооружения и военной техники. В общей сложности, с 10.05.2024, на этом направлении противник потерял 710 российских окупантов убитыми и ранеными, также уничтожено 125 единиц вражеских вооружений и военной техники.

На Купянском направлении украинские подразделения отразили 20 атак противника. В то же время, боевые действия еще продолжаются на направлениях Кисловка – Ивановка, Котляровка – Песчаное, Куземовка – Стельмаховка, Ковалевка – Новоегоровка. В отдельных районах, в результате интенсивного огневого воздействия противника, наши подразделения перегруппировались на более выгодные позиции.

На Лиманском направлении враг дважды пытался прорвать оборону украинских защитников, потери позиций не допущены.

На Северском направлении враг предпринял пять попыток штурмовать наши позиции. Боевые действия продолжаются в районах населенных пунктов Раздоловка и Спорное. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении украинские войска отразили пять атак российских оккупантов. Боевые действия продолжаются в районах населенных пунктов Новый и Андреевка.

На Покровском направлении противник предпринял 18 бесполезных попыток атаковать наши позиции. Боевые действия еще продолжаются на направлениях Очеретино – Новоалександровка, Очеретино – Калиново, Архангельское – Новоалександровка, Соловьево – Сокол. Также российские оккупанты продолжают давить огнем из разных видов вооружения, а наши воины мужественно противостоят, на направлениях Очеретино – Соловьево, Семеновка – Новоселовка Первая, Тоненько – Уманское, Тоненько – Нетайлово, Первомайское – Нетайлово. Ситуация напряженная, информация о состоянии дел обновляется.

На Кураховском направлении наши войска отразили пять атак противника. Бои продолжаются в районах населенных пунктов Водяное и Победа. Силы обороны улучшили тактическое положение в районе населённого пункта Победа.

На Времивском направлении враг предпринял 22 напрасных попытки прорвать оборону наших войск. Потери позиций не допущены, боевые действия продолжаются, ситуация контролируемая.

На Ореховском направлении подразделения наших войск отразили четыре атаки российских кафиров в направлении Новопрокоповка - Роботино, в ходе боев потерь позиций не допущено.

В Приднепровском направлении наши воины обороняют позиции на левом берегу Днепра. За текущие сутки отражены пять попыток противника вытеснить украинские войска.

По уточненной информации, с начала суток произошло 140 боевых столкновений. Существенных изменений в обстановке, состоянии и положении наших войск не произошло.

Атаки россиян

Враг нанес два ракетных, 48 авиационных ударов, 255 ударов дронами-камикадзе и совершил более 2400 обстрелов позиций наших войск.

Потери российских окупантов составили почти 890 человек убитыми и ранеными и 340 единиц вооружения и военной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны остановили попытки оккупантов прорвать оборону на Харьковщине. По состоянию на утро 15 мая ситуация несколько стабилизирована, сообщили в Генштабе.