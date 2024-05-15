ВСУ остановили попытки оккупантов прорвать оборону на Харьковщине, но бои продолжаются – ОСУВ "Хортица"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении остается сложной, обостренной и динамично меняется. По состоянию на утро 15 мая "попытки российских оккупантов прорвать нашу оборону остановлены, немного ситуация стабилизирована".

Силы обороны продолжают вести активные оборонительные бои. Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире "Єдиних новин".

"Продолжаются оборонительные бои − жестокие − на значительной части нашей пограничной полосы. Там есть населенные пункты, на которых российские войска пытаются закрепиться и использовать для дальнейшего продвижения", – сказал подполковник.

14 мая наши Герои отбили на Харьковщине 11 атак захватчиков, в частности, на направлениях Глубокое − Липцы, Лукьянцы − Липцы, Борисовка − Нескучное и Шебекино (РФ) − Волчанск.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" сказал, что враг пытается получить определенное тактическое преимущество в районах Лукьянцев и Волчанска, закрепиться там. Однако украинские защитники мешают планам противника.

По словам Волошина, Силы обороны контратакуют, наносят удары артиллерией, применяют большое количество БПЛА.

Подполковник также повторил информацию Генерального штаба ВСУ о том, что воины на Харьковском направлении 14 мая на отдельных участках в районах села Лукьянцы и города Волчанск совершили маневр и переместились на более выгодные позиции – для сохранения жизней наших военнослужащих.

"Сейчас там продолжаются бои. Враг находится под постоянным нашим огневым контролем", − подытожил Волошин.

Как писал OBOZ.UA, ранее в ГШ ВСУ заявили, что инженерные войска постоянно обустраивают оборонительные рубежи по всей линии столкновения с врагом и, в частности, вдоль границы между Украиной и Россией. С начала 2024 года только на Харьковщине "были установлены десятки тысяч мин".

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