Потери России на войне против Украины уже три месяца превышают пополнение армии, – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с главнокомандующим Вооруженных сил Швеции генералом Микаэлем Классон. Во время переговоров он сообщил, что потери российской армии на войне против Украины уже три месяца подряд превышают темпы пополнения личного состава. В то же время Кремль не демонстрирует намерений прекращать наступательные действия.

Об этом Сырский сообщил на своей странице в Facebook. Визит шведского коллеги является сигналом того, что партнерство со Швецией остается стратегическим приоритетом для обеих стран.

Украинский командующий поблагодарил короля, правительство и народ Швеции за поддержку Украины и помощь Силам обороны. В частности, речь идет о 21-м пакете военной помощи, в который вошли современные средства противовоздушной обороны, системы для дальнобойных ударов (Deep Strike) и боеприпасы.

Во время встречи стороны обсудили оперативную ситуацию на фронте, протяженность которого составляет около 1200 километров, а также актуальные потребности украинской армии в вооружении и военной технике.

Кроме того, Швеция участвует в ряде международных коалиций по поддержке Украины. Речь идет о развитии воздушных и военно-морских сил, беспилотных систем, бронетанковой техники, разминирования и военных информационных технологий.

Сырский подчеркнул, что расширение сотрудничества с партнерами по НАТО способствует формированию новой архитектуры безопасности для всей Европы и усиливает давление на Россию с целью прекращения войны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что правительство Швеции одобрило выделение 21-го пакета военной помощи Украине на сумму 12,9 млрд шведских крон (примерно $1,42 млрд), в который войдут системы противовоздушной обороны, дроны и ракеты большой дальности.

