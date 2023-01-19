ВСУ уничтожили за сутки 760 оккупантов и 14 артиллерийских систем армии РФ: данные Генштаба

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 118,5 тыс. человек убитыми. Также войска РФ лишились тысяч единиц военной техники.

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Только за прошедшие сутки, 18 января, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 760 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожены 6 танков, 10 боевых бронированных машин и 14 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 3136 танков, 6235 ББМ и 2122 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 442 единицы реактивных систем залпового огня и 220 систем противовоздушной обороны.

Общие потери террористов увеличились до 287 самолетов, 277 вертолетов и 1882 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 749 российские крылатые ракеты.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 17 российских кораблей и катеров, а также утилизировали 4896 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 190 – специальной техники.

Напомним, Вооруженные силы Украины продолжают наносить масштабные потери путинской армии, очищая нашу землю от захватчиков. В Соледаре наши защитники "демобилизовали" сразу 15 оккупантов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 января во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области прозвучал мощный взрыв, его слышали практически во всех уголках населенного пункта. "Бавовна" посетила дом местных предателей, где расквартировались российские оккупанты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины показали видео, как устраивают "бавовну" российским оккупантам на Бахмутском направлении.