ВСУ ''демобилизовали'' в Соледаре сразу 15 оккупантов: победители конкурса фигурного лежания в окопе. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают наносить масштабные потери путинской армии, очищая нашу землю от захватчиков. В Соледаре наши защитники "демобилизовали" сразу 15 оккупантов

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Об этом сообщил украинский военный, командир отдельной тактической группы аэроразведки "Мадьяр". Он также опубликовал соответствующее видео (чтобы его посмотреть, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что кучка оккупантов притаилась в окопе в надежде спрятаться от ВСУ. Однако наши воины их заметили и ликвидировали, в очередной раз доказав, что захватчикам не место на украинской земле.

Следует отметить, что за минувшие сутки, 17 января, украинские защитники ликвидировали еще 820 солдат армии государства-террориста России. Общее количество живой силы агрессора, уничтоженной с начала полномасштабной войны РФ в Украине из-за амбиций диктатора Владимира Путина, уже достигло 117 770 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали видео уничтожения штурмовой группы ЧВК "Вагнер" вблизи Курдюмовки под Бахмутом. 15 захватчиков были обезврежены прямыми попаданиями.