Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1 240 захватчиков. Общие же боевые потери России в живой силе превысили 931 тысячу человек.

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Уничтожено значительное количество военной техники и вооружений, в том числе 11 танков и почти полсотни артсистем. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Накануне, 11 апреля, украинские воины уменьшили численность вражеской армии еще на 1240 оккупантов. Общие боевые потери врага в живой силе к утру 12 апреля достигли 931 450 человек.

Также защитники устроили мощную "демилитаризацию" армии российского диктатора Владимира Путина.

В частности, уничтожено 11 танков (в общей сложности враг потерял их уже 10 591 единиц), семь боевых бронированных машин (22 05), 49 артиллерийских систем (26 092), две РСЗО (1 362), а также 78 БПЛА оперативно-тактического уровня (32 278) и 128 единиц автомобильной техники и автоцистерн (43807).

Временно неизменным остается количество уничтоженных средств ПВО (1127), самолетов (370), вертолетов (335), крылатых ракет (3145), кораблей/катеров (28), подлодок (1) и специальной техники (3798).

Напомним, накануне Генштаб озвучил потери Северной Кореи в Курской области. Общая численность северокорейского контингента оценивалась в 12 тысяч человек. Общие потери личного состава из КНДР составили около 4 тысячи человек, из них более 3 тысяч раненых.

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