Три тысячи раненых: Генштаб озвучил потери Северной Кореи в Курской области

Россия привлекла к боевым действиям в Курской области военных Северной Кореи общей численностью более 12 тысяч солдат. Потери этого контингента КНДР составили около 4 тысяч человек, из них более 3 тысяч раненых.

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Таким образом, из четырех условных северокорейских бригад фактически одна уничтожена полностью, а три потеряли боеспособность. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Сегодня проходит ровно месяц с тех пор, как РФ отказалась принять полное и безусловное прекращение огня, предложенное американской стороной в переговорах", – отметили в Генштабе.

За это время оккупационная армия продолжала вооруженную агрессию против Украины, совершив с 11 марта по 11 апреля 5124 атаки на украинские позиции.

В Генштабе назвали количество российских атак по направлениям фронта: Харьковское – 130; Купянский – 206; Лиманский – 627; Северский – 149; Краматорский – 140; Торецкий – 666; Покровский – 1739; Новопавловский – 398; Гуляйпольский – 152; Ореховский – 179; Приднепровский – 59; Курский – 679.

За этот месяц российские захватчики потеряли 42 511 оккупантов, из них половина "двухсотых" – более 21 тысячи.

Кроме того, враг понес значительные потери в военной технике. Всего за месяц украинские защитники уничтожили российских 286 танков, 721 боевую бронированную машину, 1757 артиллерийских систем и 50 реактивных систем залпового огня, 29 средств ПВО, 2796 беспилотников и 4 вертолета. Также оккупанты имели значительные потери техники – 3684 единицы автомобильной техники и 24 спецтехники.

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