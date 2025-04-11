ВСУ за сутки обезвредили 1210 оккупантов и 15 ББМ российской армии – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1210 захватчиков из РФ. Также обезвредили 367 единиц их военной техники и вооружения.

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По состоянию на 11 апреля общие потери личного состава российской армии составляют 930 210 (санитарные и безвозвратные). Обновленные данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинской воины уничтожили 61 артиллерийскую систему (всего 25 043), 15 боевых бронированных машин (22 048), один танк (10 580) и одну РСЗО (1360) армии РФ.

В небе защитники сбили 122 вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 32 200). На земле сожгли еще 165 единиц российской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 43 679), две – спецтехники (3798).

С начала полномасштабной войны Силы обороны также обезвредили 3145 крылатых ракет, 1127 средств ПВО, 370 самолетов, 335 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины ликвидировали группу российских оккупантов, которая пыталась прорваться на границе Донетчины и Днепропетровщины. Бой врагу в районе населенных пунктов Бурлацкое и Богдановка дала тактическая группа "Угледар".

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