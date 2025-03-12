ВСУ отминусовали 1430 оккупантов и более 40 артсистем армии Путина – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки снизили численность российской оккупационной армии на 1430 захватчиков. Уничтожены также более десятка единиц военной техники и вооружений.

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Только артсистем российское войско накануне потеряло более четырех десятков. Обновленные данные по потерям врага обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Силы обороны накануне "денацифицировали" еще 1430 российских захватчиков, так что к утру 12 марта общие боевые потери России в живой силе достигли 889 050 человек.

Понес враг потери также в технике и вооружениях.

В частности, накануне были "демилитаризованы" три российских танка (в общей сложности уничтожено их уже 10 306), семь боевых бронированных машин (21 430), 44 артиллерийские системы (24 390), одну РСЗО (1 314), а также 111 БПЛА оперативно-тактического уровня (28912), 69 единиц автомобильной техники и автоцистерн (40 274) и две единицы специальной техники (3 777).

Временно неизменным остается количество уничтоженных вражеских средств ПВО (1103), самолетов (370), вертолетов (331), крылатых ракет (3121), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1).

Напомним, ранее в Генштабе подтвердили произведенное 11 марта поражения Московского НПЗ и других стратегических объектов в России. Операция была проведена подразделениями Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВСУ, СБУ и ГУР МО Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Кроме Московского НПЗ зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальная лошадь" (Орловская область России), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба" и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта "Усть-Луга" в Ленинградской области.

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