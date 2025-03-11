В Генштабе подтвердили поражение Московского НПЗ и других стратегических объектов в России. Видео

В ночь на 11 марта украинские дроны нанесли удар по ряду стратегических объектов РФ, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии против Украины. Операцию провели подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВСУ, СБУ и ГУР МО Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

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В результате атаки зафиксировано попадание по производственным мощностям Московского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Украинские военные проинформировали, что речь идет об НПЗ, способном перерабатывать 11 млн тонн нефти в год. Предприятие обеспечивает 40-50% потребностей города Москва в дизеле и бензине.

Также, зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" (Орловская область России), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба" и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта "Усть-Луга" в Ленинградской области.

Согласно информации из открытых источников, в результате действий вражеской противовоздушной обороны пострадал ряд объектов гражданской инфраструктуры.

"Силы обороны Украины обладают детальной информацией о стратегических объектах, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, соблюдают нормы международного гуманитарного права и принимают меры, чтобы максимально обезопасить гражданское население", – заявили в Генштабе ВСУ.

Напомним, в ночь на вторник, 11 марта, украинские беспилотники устроили массированную атаку на Москву и Подмосковье. В воздухе был зафиксирован рой летевших один за другим дронов, вызывая "бавовну" в разных районах российской столицы.

Сами россияне устроили истерику из-за этой атаки дронов: вспомнили о путинских "красных линиях" и призвали ударить по Украине "Орешником".

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