Наиболее массированная атака в 2025 году: что известно о дронах 'Лютый' и 'Рубака', которые устроили 'бавовну' в Москве и Подмосковье. Фото и видео

В ночь на вторник, 11 марта, украинские беспилотники устроили массированную атаку на Москву и Подмосковье. В воздухе был зафиксирован рой летевших один за другим дронов, вызывая "бавовну" в разных районах российской столицы.

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Эта атака стала самой масштабной с начала года. Об этом сообщили российские СМИ.

Жители российской столицы наблюдали за десятками летевших в направлении города дронов, а российские ПВО пытались их уничтожить. В небо подняли истребители, работали системы С-400, но далеко не все беспилотники удалось сбить.

И хотя росСМИ утверждают, что за ночь российские военные заявили об уничтожении 69 БпЛА, однако очевидцы и видео в сети свидетельствуют, что часть дронов достигла своих целей. В нескольких районах Подмосковья зафиксированы взрывы, выбиты окна, обломки на крышах домов.

Больше всего дронов было зафиксировано в районе Домодедово и Раменского. Одна из жительниц Подмосковья рассказала, что удары по Раменскому району начались примерно в пять утра.

По данным российских СМИ, в ночной атаке участвовали дроны разных типов, в частности PD-2, "Лютый" и "Рубака".

"Я живу в соседнем доме от того, что пострадал от дрона. На верхние этажи упали обломки. Были выбиты окна, пошел дым. Люди начали эвакуироваться из здания, скорая приехала, полиция. Сигнализация на машинах по прилету сработала, все гудело, страх был просто. Где-то через час жителей этого дома начали запускать назад, но атака на район где-то до семи утра продолжалась. Я насчитала прилетов 12, то есть их было слышно", – рассказала она.

Что известно о дронах "Лютый" и "Рубака"

АН-196 "Лютый" – это украинский дрон-камикадзе большой дальности. Он был создан в начале полномасштабной войны, когда ВСУ искали способы наносить удары по России на большом расстоянии.

Сначала военные полагались на турецкие Bayraktar TB2, но когда появилась угроза Шахедов, Украина начала разрабатывать собственные ударные беспилотники. Первые испытания "Лютый" прошли еще в 2022 году, но в боевые условия он попал в 2023-м.

Боевая часть отличается от конусообразной проникающей фугасной в "Шахедов". Она оказывает обломочное действие, возможно, также образует ударное ядро. Изначально было заявлено о массе 75 кг, однако, по российским свидетельствам, она составляет 50 кг. Вероятно, ее масса была уменьшена в пользу других характеристик.

Этот БПЛА впервые продемонстрировал свою эффективность в сентябре 2023 года, когда ударил по нефтебазе у аэродрома в Сочи. Позже его применяли для атак на военные объекты и заводы в разных регионах РФ.

"Рубака" – еще один украинский дрон, обладающий уникальными характеристиками. Об этом дроне впервые заговорили летом 2023 года, когда украинские специализированные порталы начали анализировать видео его применения. Известно, что его производит засекреченная украинская оборонная компания, а сам БПЛА создан по схеме "летучее крыло".

Он запускается из катапульты и имеет двигатель в передней части. Такое конструкторское решение делает его отличным от иранских Shahed-136, а также повышает его эффективность в выполнении ударных задач.

Эксперты отметили, что Рубака – это первый в мире дрон-камикадзе, где силовая установка с винтом расположена в носовой части, а не в хвосте. Это может быть связано с особенностями двигателя, используемого в малых авиационных аппаратах. Благодаря своей форме он менее заметен для систем ПВО, что позволяет долетать до стратегических целей глубоко на территории врага.

Кроме того, "Рубака" обладает инерционной системой наведения, что делает его устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы.

Эти дроны уже успешно атаковали нефтебазу в Псковской области и несколько важных объектов в Воронеже.

Сами россияне устроили истерику из-за этой атаки дронов: вспомнили о путинских "красных линиях" и призвали ударить по Украине "Орешником".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 марта агенты "Атеш" устроили пожар в воинской части Московской области РФ. Партизаны прямо под носом у военного патруля уничтожили транспорт российских солдат.

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