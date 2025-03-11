'Чертим красные линии?' Россияне устроили истерику из-за атаки дронов на Москву и Подмосковье и вспомнили об 'Орешнике'

В России разразились очередными угрозами в адрес Украины, призывая войска применить хваленую путинскую ракету "Орешник". Так истерически россияне отреагировали на массированную атаку беспилотников по Москве и Подмосковье в ночь на 11 марта.

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Российские власти заявили о "сбитии 337 дронов" и одновременно признали повреждения и жертвы. В ответ жители страны-агрессора традиционно принялись кричать о "красных линиях" и о том, как они мечтают об "уничтожении" Киева и Львова.

Примечательно, что в глазах своего помешанного на "возмездии" общества пропагандисты попытались выставить самую масштабную дроновую атаку на Москву как "ответ за провал ВСУ в Курской области". Они писали об уничтожении сотен БПЛА над Москвой и областью; гибели одного человека и ранении восьмерых в Подмосковье; повреждении многоэтажки в Ленинском городском округе; пожаре в двухэтажном частном доме в селе Софьино Раменского района и т. д. Параллельно сообщали об отмене движения поездов в Москву и Подмосковье через станцию Домодедово и временных ограничений в четырех московских аэропортах.

В комментариях ряд граждан государства-террориста вообразили себя политическими экспертами и стали убеждать, что эта атака – "не из-зи Курска", а потому что "украинцы хотят сорвать переговоры".

"Трудно понять почему не раз**башут весь Киев, рамки должны быть", "За Курск давно пора уже Киев долбить", "Будем и дальше на чили, будет только хуже", "Рисуем красные линии? Может сразу две?", "Стереть Львов с карты", "Долбаните уже по Киеву 100 беспилотников или сразу чем-нибудь покрепче", – истерили россияне.

Другие цинично призывали "казнить 69" украинских военнопленных: мол, столько, сколько и "сбитых" российским ПВО беспилотников (сначала минобороны РФ заявляло об уничтожении стольких БПЛА, но затем цифра резко выросла до 337-ми. – Ред.).

"Ответка в виде "Орешника" будет?", "Стереть свиней в порошок!", "Надеюсь, "Орешник" будет заряжен. Банковая ждет своих 20 кт", "Надо "Искандер" отправить в хо**ячий детский сад", "Бить по спящим городам – это кем нужно быть? Террористы, убийцы! Хотят договариваться? Не похоже", "Убивать без жалости на*истских у*ротварей", – сыпали угрозы россияне.

Как сообщал OBOZ.UA, во время атаки дронов на РФ в ночь на 14 января 2025 года в результате многочисленных взрывов занялись заводы и НПЗ в городах Энгельс, Саратов, Казань и не только. Тогда россияне так же кричали об "Орешнике" и "красных линиях", призывая уничтожать Украину.

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