'Атеш' устроили пожар в воинской части Московской области. Фото и видео

На территории одной из воинских частей страны-агрессора в Московской области в ночь на 2 марта произошла диверсия. Туда проник агент партизанского движения "Атеш" и сжег припаркованный транспорт.

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Об этом сообщил Telegram-канал сообщества утром в воскресенье. Представители "Атеш" поделились фотографиями и видео, сделанными во время исполнения смелой операции.

"Наш агент проник на территорию и прямо под носом у военного патруля уничтожил транспорт оккупантов. После чего успешно скрылся", – рассказала пресс-служба.

Как видно на видеороликах и снимках, противник Кремля с помощью легковоспламеняющейся смеси сжег несколько автобусов для перевозки личного состава.

"После пожара в части началась паника, командиры принялись искать виновных среди своих же военнослужащих. Теперь они знают, кто это сделал и, пользуясь случаем, мы передаем им привет", – сказано в посте Telegram-канала.

Командование пытается замять инцидент, но такие случаи повторяются все чаще. Война приходит в российский тыл.

В "Атеш" назвали работу агента блестящей. Она снова показала слабость российской армии даже в глубоком тылу.

"И это только начало. Присоединяйтесь к "Атеш" и действуйте! Мы обеспечиваем безопасность и поддержку тем, кто готов бороться против преступного режима", – подчеркнули члены партизанской организации.

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