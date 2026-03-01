Силы обороны сократили численность армии РФ еще на 870 захватчиков: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 870 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 266 тыс. 770 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 1 марта в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали два танка (11 709), шесть боевых бронированных машин (24 108), 58 артиллерийских систем (37 721), одну РСЗО (1 662), три средства ПВО (1 308), 1 722 БпЛА оперативно-тактического уровня (151 359).

Также уничтожена 181 единица автомобильной техники и автоцистерн (80 510).

За сутки Россия потеряла 1 973 единицы вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 435 самолетов, 348 вертолетов, 4 384 крылатые ракеты, 29 кораблей/катеров, две подводные лодки и 4 075 единиц спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российский депутат-оккупант сделал неожиданное признание. Сергей Конько, который занимает должность замкомандира российского добровольческого батальона "Вега", заявил, что за два последних месяца у его отряда потери больше, чем за два предыдущих года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!