Российский депутат-оккупант Сергей Конько неожиданно рассказал о существенных потерях своего отряда на войне против Украины. По его словам, за последние два месяца подразделение потеряло больше личного состава, чем за предыдущие два года.

Депутат также жаловался на дефицит техники и притока добровольцев, что негативно влияет на боеспособность батальона. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Конько, который занимает должность замкомандира добровольческого батальона "Вега", выступил на сессии областного заксобрания во время отпуска.

Он открыто раскритиковал региональную власть за то, что помощь фронту практически прекратилась, а обеспечение подразделения техникой и оборудованием приходится организовывать самостоятельно.

"В связи с большой интенсивностью боев на нашем направлении существенно возросли потери. За два последних месяца наш отряд потерял больше, чем за два предыдущих года", – заявил депутат.

Конько подчеркнул, что ему нужно необходимо постоянное пополнение воюющих подразделений и обеспечение современным вооружением. Он отметил, что отсутствие этих компонентов ведет к росту непоправимых потерь.

Депутат также подтвердил, что значительную часть пополнения батальона составляют молодые воины, которые были призваны как срочники и заключили контракты. Это является косвенным подтверждением практики принудительного перевода срочников на контрактную службу для нужд фронта.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин использовал праздник "защитник отечества" 23 февраля, чтобы продолжать готовить население РФ к возможной мобилизации. Главарь Кремля заявил, что на плечах российских оккупантов лежит "огромная ответственность за русский народ и общее дело России".

