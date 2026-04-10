Силы обороны за сутки отминусовали еще 1130 российских оккупантов: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1130 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 308 тыс. 670 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 10 апреля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали один танк (11 848), пять боевых бронированных машин (24 375), 45 артиллерийских систем (39 734), 2 232 БпЛА оперативно-тактического уровня (229 771).

Также уничтожены 183 единицы автомобильной техники и автоцистерн (88 103).

За сутки Россия потеряла 2 466 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 724 РСЗО, 1 341 средство ПВО, 435 самолетов, 350 вертолетов, 4 517 крылатых ракет, 33 корабля/катера, две подводные лодки, 4 119 единиц спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Белгородском направлении пограничники уничтожили российскую пехоту вместе с техникой. Удары нанесли с помощью беспилотников и дистанционного минирования.

Также Силы обороны поразили ЗРК "Тор", нефтеперекачивающую станцию и ряд логистических объектов врага.

