Минус 840 оккупантов и 75 артсистем за сутки: в Генштабе обновили данные по потерям армии России

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 840 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 341 тыс. 110 человек.

Видео дня

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 10 мая в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали три боевые бронированные машины (24 544), 75 артиллерийских систем (41 787), две РСЗО (1 782), два средства ПВО (1 373), 1 489 БпЛА оперативно-тактического уровня (282 697) и 11 наземных робототехнических комплексов (1 362).

Также уничтожено 227 единиц автомобильной техники и автоцистерн (95 479) и три единицы спецтехники (4 16).

Всего за сутки Россия потеряла 1 812 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 11 920 танков, 435 самолетов, 352 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки и 4 585 крылатых ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW констатировали, что Силы обороны Украины уже добрались до Мариуполя. Украинские воины с помощью дронов поражают цели в этом оккупированном городе и его окрестностях и затрудняют для врага обеспечение оккупационных войск на важных для РФ направлениях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!