ВСУ отминусовали еще 1090 оккупантов: в Генштабе обновили данные по потерям врага

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1090 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 152 тыс. 160 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 9 ноября, украинские воины ликвидировали семь танков (всего 11 342), семь боевых бронированных машин (23 552), девять артиллерийских систем (34 34 349), 57 БпЛА оперативно-тактического уровня (79 425).

Также уничтожено 77 единиц автомобильной техники и автоцистерн (66 957).

В целом Россия за сутки потеряла 157 единиц вооружений и техники – учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1538 РСЗО, 1239 средств ПВО, 428 самолетов, 347 вертолетов, 28 кораблей/катеров, подводную лодку и 3993 единицы спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне в сети появились спутниковые снимки последствий попаданий по складу "Шахедов" в Донецке. Он был нанесен 6 ноября.

Также сообщалось, что украинские пограничники уничтожили пять укрытий врага вместе с оккупантами.

