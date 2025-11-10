Удар по складу 'Шахедов' в Донецке: обнародованы спутниковые снимки последствий попадания. Фото

Украинские военные продолжают методично уничтожать смертоносное оборудование врага на временно оккупированных территориях. В воскресенье, 9 ноября, были обнародованы спутниковые снимки одного из последствий попадания.

Вооруженные силы Украины уничтожили склад "Шахедов" в Донецке 6 ноября. Результат был очень удачным и впечатляющим, сообщает разведка.

"Результаты атаки беспилотниками FP-2 на склады боевых частей "шахедов" на территории Донецкого аэропорта. Полностью уничтожен один из складов, второй также получил повреждения. Координаты: 48.06597064470305, 37.736929854823686", – говорится в сообщении военных.

Что предшествовало

В четверг, 6 ноября, воины Сил специальных операций ВС Украины показали эксклюзивное видео поражения склада с "Шахедами" во временно оккупированном врагом Донецке. Более 90% запущенных дронов ССО достигли своей цели.

Как писал OBOZ.UA:

– Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди рассказывал, что уничтожить склад дронов-камикадзе в Донецке помогла кропотливая разведывательная операция, которая длилась несколько месяцев.

– Telegram-канал "Досье Шпиона" утверждает, что в результате удара полностью уничтожены склад БК, склад топлива, пункт предстартовой подготовки БПЛА, повреждены узлы электроснабжения и связи. Когда произошел "хлопок", на территории аэродрома находилось до 1000 единиц дронов и более 1500 единиц боевых частей для беспилотников.

