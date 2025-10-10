ВСУ отминусовали 1120 оккупантов и до двух десятков единиц бронетехники армии РФ: данные Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1120 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 120 тыс. 510 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 9 октября, украинские воины ликвидировали пять российских танков (всего уничтожено 11 246), 14 боевых бронированных машин (23 339), 13 артиллерийских систем (33 547).

Уничтожены также 254 БпЛА оперативно-тактического уровня (68 547) и 70 единиц автомобильной техники и автоцистерн (63 775).

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия также потеряла уже 1 517 РСЗО, 1225 средств ПВО, 427 самолетов, 346 вертолетов, 3 841 крылатую ракету, 28 кораблей, подводную лодку и 3 973 единиц спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Липецкой области РФ разбился носитель "Кинжалов" МиГ-31. Согласно официальной российской версии, он выполнял "плановый учебно-тренировочный полет". Экипаж, как сообщается, выжил.

Также в сети появилось видео, на котором оккупант показал "дорогу смерти" на Сумщине и пожаловался на украинские дроны.

