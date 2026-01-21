Российские оккупанты перешли на тактику малых групп в зоне боевых действий в Украине: в чем причина и что из этого вышло

Со второй половины 2025 года российские оккупационные войска стали активно применять тактику малых групп в формате инфильтрации их как вглубь укрепрайонов СОУ, так и держащих оборону городов. В чем суть этой тактики, каковы ее плюсы и минусы? Что заставило РОВ перейти именно на такой формат ведения боевых действий и смогут ли защитники Украины успешно применять этот "опыт"? Давайте разберемся во всех аспектах.

Начнем с разбора причин, по которым российские оккупанты перешли на тактику малых групп.

В 2022 году РОВ проводили наступательные действия, используя большое количество бронированной техники. Фактически это были классические танковые кулаки и механизированные колонны, целью которых был прорыв украинской обороны и, в некотором смысле, даже психологический эффект – устрашение мощью и потенциалом.

Но именно такая тактика, эпохи Второй мировой войны, привела к тому, что РОВ стали очень быстро терять технику, производство которой было намного ниже регулярно растущих потерь. Фактически проблема наличия боеспособной техники возникла у оккупационных войск уже в 2022 году, и тогда мы впервые могли увидеть на поле танки Т-62.

Ряд экспертов клятвенно заверяли, что эти танки не будут применяться в наступательных действиях и что не стоит недооценивать врага, который будет из них делать стационарные огневые точки. В итоге Т-62, а некоторое время спустя и более старые Т-54/55, стали активно применяться в штурмовых действиях.

К концу третьего года полномасштабной войны, на рубеже 2024-2025 годов, потери бронетехники у РОВ стали настолько велики и необратимы, а запасы советской техники на складах и центрах хранения истощились, что в российских войсках стали повсеместно экономить ОБТ и ББМ, а в наступательных действиях с начала 2025 года активно применять легкие транспортные средства (ЛТС) – гражданские автомобили, а также мотоциклы.

Именно тогда появилось такое явление, как мотоциклетный штурм, а боевые "Жигули", "Нивы", "Буханки" и прочие ЛТС стали поводом для шуток и мемов о "второй армии в мире".

Итогом этого явления стал абсолютный рекорд потерь автомобильного транспорта у РОВ в апреле – 4 104, незначительные продвижения тактического уровня и рост потерь среди личного состава в категории "200".

Для еще большего удешевления проведения штурмовых действий, а также из-за возникающего дефицита уже даже в категории легких транспортных средств, ко второй половине 2025 года РОВ стали чаще применять тактику малых групп.

Суть тактики малых групп

ТМГ предельно проста. На отдельно взятом направлении противник задействует малые группы численностью 2-3/3-4 человека, а порою и вовсе одиночные тела для максимально глубокого и незаметного проникновения – инфильтрации вглубь обороны СОУ.

Выявление таких групп осложняется тем, что их состав невелик, им проще скрыться на местности и заняв отдельно взятую позицию с укрытием, они долгое время могут не привлекать к себе внимание. Их задача не с воплем "Гойда!" штурмовать позиции ВСУ, а как раз избегать прямого боестолкновения и накапливаться в лесополосах, балках, руинах домов и по подвалам. И продолжать инфильтрацию все глубже и глубже в оборону.

Такие группы редко когда имеют огневую поддержку и практически всегда действуют пешим порядком. Максимум, что их может сопровождать – разведывательный дрон, который корректирует передвижение, чтобы группа не попала на позицию Сил обороны Украины и не привлекла к себе внимание противника.

В итоге РОВ в полевых условиях таким образом реализовывали тактику щупалец или метастаз, растягивая зоны контроля по лесополосам на километры, обходя населенные пункты, создавая карманы, которые затем закрывались резкой активизацией накопившегося личного состава.

Аналогичная тактика российских войск активно применялась, применяется и будет применяться в городской местности. В частности, в Покровске, Мирнограде и Гуляйполе она дала свои результаты противнику. Особенно в Покровске, где вообще первые инфильтрационные группы действовали будучи переодетыми исключительно в гражданскую одежду, что предельно усложняло их идентификацию и нейтрализацию – с учетом того, что в городе оставались местные жители.

В свою очередь в Купянске эта тактика не оправдала себя и стала для командования РОВ настоящим позором конца 2025 года. И тому были объективные причины, о которых мы поговорим в разделе, посвященном недостаткам ТМГ.

Между тем следует признать, что в условиях острого дефицита техники и невозможности противника вести классическое наступление и проводить привычные для 2022, 2023 и 2024 годов штурмовые действия, тактика малых групп стала ситуативным решением возникшего кризиса. Недостаточная же готовность СОУ к противодействию такой тактике привела на первом этапе к проседанию обороны и ряда населенных пунктов, потере позиций и территорий на нескольких направлениях.

Недостатки ТМГ

В действительности тактика малых групп демонстрировала максимальную эффективность в самом начале ее массового применения – особенно в летний период 2025 года и частично осенний. И тут на пользу ТМГ сыграли погодные условия, упрощающие действия пехоты, а также фактор неожиданности и отсутствие отработанных методик противодействия противнику у СОУ.

Тем не менее недостатков у ТМГ куда больше, чем достоинств. И главным недостатком является уровень потерь.

На протяжении всего 2025 года, с момента начала активного применения ТМГ, российские войска не демонстрировали неких рекордов, а как раз наоборот – количественный показатель потерь у противника снижался.

Если во второй половине 2024 года РОВ теряли до 40 тысяч личного состава в месяц, а в декабре был установлен абсолютный рекорд потерь – 48 670, то в 2025-ом средний показатель составлял 32-33 ты л.с. И на первый взгляд это кажется положительным эффектом от применения ТМГ, но – нет.

Дело в том, что на фоне снижения количественных потерь в месяц у РОВ резко возросли потери в категории "200" – убитыми, составлявшие под конец года 65% от общего количества. Если при потерях в 40 тысяч в 2024 году убитыми РОВ теряли 8-10 тысяч, то в 2025-ом, при потерях в 30 тысяч, убитых было 20 тыс. и более. Абсолютный рекорд убитых пришелся на декабрь 2025-го, когда оккупационные войска потеряли более 22 тысяч человек "двухсотыми".

Причина тому проста: если группа инфильтрации обнаруживалась, то в большинстве случаев она полностью уничтожалась. А за ранеными группу эвакуации россияне не отправляли. То есть, по факту эти тройки и четверки – потенциальные смертники.

Второй недостаток ТМГ – острая зависимость от ограниченного боекомплекта и провизии. Зачастую это легковооруженная, с минимальной нагрузкой пехота. Соответственно, эти оккупанты неспособны вести затяжные, активные бои. Плюс ко всему оставаясь на долгий период в режиме ожидания в подвале или лесополосе очень быстро начинают ощущать нехватку еды и воды.

В Купянске это стало одним из факторов, который обеспечил изоляцию основных групп инфильтрации в центре города, особенно после зачистки северной части и выхода групп зачисток Сил обороны Украины к правому берегу реки Оскол. Изолированные оккупанты не имели возможности выйти из окружения своими силами, а также оказывать активное сопротивление, в основном находясь по норам в руинах.

Недостатком ТМГ также можно назвать острую зависимость проведения таких операций от достаточно большого людского ресурса в резерве и растянутости по времени самих инфильтрационных действий. В нескольких случаях при боях на Покровском направлении командование РОВ даже предпринимало попытки классического прорыва в город механизированными колоннами, со всеми вытекающими для них последствиями. Но это была попытка от безысходности, поскольку все дедлайны по Покровску на тот момент уже горели, а руководству нужен был результат.

Напомню, что глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов еще 26 октября 2025 года доложил Владимиру Путину, что Покровск окружен и контролируется РОВ, а 29 октября президент России приглашал в город иностранных журналистов убедиться в этом. Но по состоянию на вторую половину января 2026 года бои в городе продолжаются.

На эффективность тактики малых групп критически влияет и погода, что ярчайшим образом отразилось на их результативности при наступлении морозов и снегопадов, а также наличие ориентированных на противопехотные заграждения линий обороны.

Выводы

Командование РОВ перешло к тактике малых групп как к единственному возможному решению в условиях острого дефицита бронетехники и невозможности проведения наступлений и штурмов по классической методике.

Но такая тактика дает лишь ситуативный результат на момент отсутствия общепринятых и проверенных методов противодействия. Кроме того такую тактику можно назвать абсолютно аморальной и бесчеловечной, ведь при обнаружении каждая такая группа полностью уничтожается, что делает их смертниками и повышает количество "200-х".

С другой стороны российское командование никогда не считалось с людскими жизнями и потери личного состава их практически никогда не волновали. Поэтому, несмотря на рост "двухсотых", РОВ будет и дальше применять тактику малых групп. Не потому, что это высокоэффективная, уникальная тактика, которой нет аналогов в мире, а по причине безысходности.

Армия России не может себе позволить проводить в Украине классические общевойсковые операции, поэтому и дальше будет гнать на убой пехоту.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".