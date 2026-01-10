Силы обороны отминусовали еще 880 российских оккупантов за сутки: данные Генштаба
Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 880 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 217 тыс. 810 человек.
Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения
В утренней сводке от 10 января в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины также ликвидировали четыре танка (11 530), 16 артиллерийских систем (35 908), одну РСЗО (1 597), 653 БпЛА оперативно-тактического уровня (103 414), 18 крылатых ракет (4 155).
Также уничтожено 84 единицы автомобильной техники и автоцистерн (73 510) и две единицы спецтехники (4 039).
За сутки Россия потеряла 778 единиц вооружений и техники, включая дроны.
Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 23 882 боевые бронированные машины, 1 269 средств ПВО, 434 самолета, 347 вертолетов, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки и 4 037 единиц спецтехники.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что воины 63 ОМБр взяли в плен четырех оккупантов на Лиманском направлении. Но большинство вражеских штурмовиков ждала другая судьба: 48 были убиты, еще 13 – ранены.
