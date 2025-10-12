ВСУ отминусовали 1240 оккупантов, танк и 10 артсистем армии РФ за сутки: данные Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1 240 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 121 тыс. 810 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 11 октября, украинские воины ликвидировали один российский танк (всего уничтожено 11 248), 10 артиллерийских систем (33 578), 244 БпЛА оперативно-тактического уровня (69 010).

Также уничтожено 87 единиц автомобильной техники и автоцистерн (63 934) и 3 единицы спецтехники (3 976).

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия также потеряла уже 23 345 боевых бронированных машин, 1518 РСЗО, 1225 средств ПВО, 427 самолетов, 346 вертолетов, 3859 крылатых ракет, 28 кораблей, подводную лодку.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно на Донецком направлении Силы беспилотных систем поразили пять танков и "Град". "Демилитаризацию" оккупационной армии украинские воины показали на видео.

Также накануне россияне пожаловались на потерю вертолета Ка-52. Вместе с ним на концерт к Кобзону отправился экипаж.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!