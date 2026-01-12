Потери России достигли 1 млн 220 тыс. человек: Силы обороны накануне отминусовали 1060 захватчиков – Генштаб

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1060 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 220 тыс. человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 12 января в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины также ликвидировали семь боевых бронированных машин (23 892), 21 артиллерийскую систему (35 973), одно средство ПВО (1 270), 353 БпЛА оперативно-тактического уровня (104 421).

Также уничтожено 98 единиц автомобильной техники и автоцистерн (73 742) и три единицы спецтехники (4 042).

За сутки Россия потеряла 483 единицы вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 11 541 танк, 1 598 РСЗО, 434 самолета, 347 вертолетов, 4155 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские штурмовики остановили маневр врага в Покровске. 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада ДШВ ВСУ остановила скрытое продвижение более 20 россиян в северной части города.

А воины 155 ОМБр сожгли колонну оккупантов под Покровском. Россияне надеялись въехать в город с севера до рассвета, их разбили в 6-7 км от линии боевого соприкосновения.

