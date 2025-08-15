ВСУ отминусовали еще 940 захватчиков, вражеский самолет и 40 артсистем: данные Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 940 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 68 тыс. 40 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне украинские воины уничтожили два российских танка (всего уничтожено 11 106), три боевые бронированные машины (23 133), 40 артиллерийских систем (31 498), одну РСЗО (1 467) и один самолет (422).

Потерял враг также 147 БПЛА оперативно-тактического уровня (51 190), 140 единиц автомобильной техники и автоцистерн (58 596) и три единицы спецтехники ((3 940)

Также за время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине в целом 1 207 средств ПВО, 340 вертолетов, 28 кораблей, одну подводную лодку.

Отчитывается Генштаб ВСУ также о 3 558 уничтоженных российских крылатых ракет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне, 14 августа, Россия потеряла самолет, который выполнял задание возле острова Змеиный. Обломки борта нашли в море.

Также сообщалось, что в ГУР обнародовали список генералов-мясников армии РФ: чем больше российских солдат они положили, тем выше награды получили.

