ВСУ отминусовали еще 1000 оккупантов и 25 единиц бронетехники за сутки: Генштаб обновил данные по потерям армии РФ

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1000 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 157 тыс. 400 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 14 ноября, украинские воины ликвидировали шесть танков (11 350), 19 боевых бронированных машин (23 588), 20 артиллерийских систем (34 443), одну РСЗО (1 541), два средства ПВО (1 244), 490 БпЛА оперативно-тактического уровня (80 877).

Также уничтожено 90 единиц автомобильной техники и автоцистерн (67 396), две единицы спецтехники (3 998) и 14 крылатых ракет (3 998).

Всего Россия за сутки потеряла 644 единицы вооружений и техники – с учетом дронов.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 428 самолетов, 347 вертолетов, 28 кораблей/катеров, подводную лодку.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пограничники-пилоты БПЛА уничтожили 6 вражеских укрытий на Курском направлении. Процесс "денацификации" они зафиксировали на видео.

Также стало известно, что Силы обороны отбили атаку двух десятков бронетехники врага. Захватчики надеялись прикрыться туманом.